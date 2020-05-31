В Петербурге на карантине находится 3590 человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 10124 человека.

На карантине находится 3590 тысяч человек. Из них 200 — в обсерваторе, 781 — на самоизоляции, 2609 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 369 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 73 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 396 575 человек, умерли 4 5555. При этом 167 469 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.