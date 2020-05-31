В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9 268 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 405 843 зараженных, 4 693 погибших, выздоровело 171 883 человек.

Больше всего заражений выявлено в Москве (2595), Московской области ( 757), Петербурге (369).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели.

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