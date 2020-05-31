В России за сутки вылечились от коронавируса 4 414 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 4 тыс. 414 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 405 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 171 тыс. 883 пациентов. За весь период в стране скончались 4 тыс. 693 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человек. Скончались 361 775 человек, при этом 2 577 225 выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.