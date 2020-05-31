В Грузии за сутки выявили 26 случаев заражения коронавирусом

В Грузии за прошедшие сутки выявили 26 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, число зараженных COVID-19 достигло 783 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

«Число инфицированных — 783, среди них выздоровели 605, смертельных случаев -12», — говорится в сообщении.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

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