В США зафиксировано более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В США за сутки выявили 24 146 новых случаев заражения коронавирусом, 967 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Всего в США с начала пандемии зарегистрировали 1 770 384 случая заражения коронавирусом и 103 781 смертельный случай. При этом выздоровели более 416 тысяч пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

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