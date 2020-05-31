В Нидерландах за сутки пять человек умерли от коронавируса

В Нидерландах за прошедшие сутки от коронавируса скончались пять человек, всего от COVID-19 в стране умерли 5 956 человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).

В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 46 442 человек, за сутки зафиксировано 185 новых случаев заражения.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

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