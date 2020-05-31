Проверка Смольного не выявила нарушений в выплатах сотрудникам поликлиники №38

Всего в поликлинике работает 251 человек, 92 из них задействованы в непосредственной работе с больными новой коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Всего в поликлинике работает 251 человек, 92 из них задействованы в непосредственной работе с больными новой коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Представители администрации Санкт-Петербурга проверили соблюдение трудового законодательства в поликлинике №38, сотрудники которой жаловались на отсутствие положенных выплат за работу с пациентами с COVID-19.

По результатам проверки, как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева, никаких нарушений не было зафиксировано — все выплаты вовремя поступили врачам. Чиновники установили, что все привлеченные к работе с коронавирусными пациентами специалисты прошли специальное обучение и в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Кроме того, с сотрудниками временного инфекционного подразделения был заключен трудовой договор, в котором указаны все условия работы. Врач, написавшая жалобу, подписала соглашение позже своих коллег по причинам, не связанным с пандемией, поэтому выплаты были скорректированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скандальный инцидент произошел в стоматологическом отделении 38-й поликлиники в Центральном районе города.