В Роспотребнадзоре считают, что Петербург не готов к снятию ограничений

Замглавы отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева считает, что город не готов к первому этапу отмены ограничительных мер.

Своим мнением Ирина поделилась в программе «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». Представитель ведомства объяснила, что для выхода из изоляции необходимо учитывать три обстоятельства: коэффициент распространения коронавирусной инфекции, наличие свободных коек в медучреждения, а также показатель тестирования населения.

Ирина отметила, что на сегодняшней день в Северной столице свободно лишь 39,8% коек, в то время как оптимальным для ослабления ограничений считается показатель в 50%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге может увеличиться срок получения результатов тестов на коронавирус.