В Роспотребнадзоре считают, что Петербург не готов к снятию ограничений

В Роспотребнадзоре считают, что Петербург не готов к снятию ограничений
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной», — отметила Катаева. Фото: Baltphoto

Замглавы отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева считает, что город не готов к первому этапу отмены ограничительных мер.

Своим мнением Ирина поделилась в программе «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». Представитель ведомства объяснила, что для выхода из изоляции необходимо учитывать три обстоятельства: коэффициент распространения коронавирусной инфекции, наличие свободных коек в медучреждения, а также показатель тестирования населения.

Ирина отметила, что на сегодняшней день в Северной столице свободно лишь 39,8% коек, в то время как оптимальным для ослабления ограничений считается показатель в 50%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге может увеличиться срок получения результатов тестов на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус пандемия роспотребнадзор санкт-петербург снятие ограничений
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти на трассе столкнулись восемь машин: лесовозы и легковушки
Пострадавший в Миннеаполисе журналист из России рассказал о своем состоянии
В течение мая саперы ЗВО обнаружили в Петербурге и Ленобласти более 300 ...
В Роспотребнадзоре считают, что Петербург не готов к снятию ограничений
В доме на Кирочной улице приступили к демонтажу уцелевших балконов
В Петербурге задержали двух возможных педофилов, годами издевавшихся над детьми
Трамвай №29 прервал работу из-за аварии на водопроводе
За день в Петербурге активировали свыше 21 тысячи льготных проездных