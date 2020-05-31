В Петербурге могут вырасти сроки тестирования на коронавирус

В чем причина увеличения сроков, в Роспотребнадзоре не уточняют. Фото: pixabay.com

В чем причина увеличения сроков, в Роспотребнадзоре не уточняют. Фото: pixabay.com

В региональном Управлении Роспотребнадзора жителей Северной столицы предупреждают о возможном увеличении проведения тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В сообщении ведомства отмечается, что сейчас клинические исследования проводятся не только в «Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге», но и других медицинских организациях. После получения результатов сведения направляются в те поликлиники или стационары, где осуществлялся забор материалов.

В случае отсутствия результатов по неизвестной причине, можно обратиться за справкой в сам «Центр гигиены и эпидемиологии», но только в определенные часы: с понедельника по четверг – с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:30, в пятницу – с 09:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30. По телефону или электронной почте информацию не предоставят.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом.