В Ленобласти выявили 54 новых случая COVID-19

В Ленобласти за прошедшие сутки зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом.

Число заболевших в региона с начала пандемии выросло до 2822. Случаи заражения выявлены в 32 населенных пунктах региона, сообщили в пресс-службе Ленобласти.

За сутки за сутки от коронавируса вылечились 48 человек. Всего выздоровели 1561 пациент.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 405 843 человек, умерли 4 693. При этом 171 883 пациент вылечился.

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