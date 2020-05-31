Пострадавший в Миннеаполисе журналист из России рассказал о своем состоянии

Пострадавший в Миннеаполисе журналист из России рассказал о своем состоянии
30 мая в штате Миннесота впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. Фото: pixabay.com

Российский журналист Михаил Тургиев, находившийся в эпицентре беспорядков в американском городе Миннеаполис, пострадал от перцового спрея, который распылили ему в лицо сотрудники полиции.

Пострадавший сотрудник СМИ рассказал о своем самочувствии. По словам Тургиева, сейчас с ним все в порядке, жжение прошло, и на зрении случившееся, к счастью, не отразилось, передают РИА Новости в воскресенье, 31 мая. Отметим, что Михаил — не единственный пострадавший при исполнении рабочих обязанностей журналист. Губернатор Миннеаполиса Тим Уолтц принес извинения представителям СМИ и телеканалов, подчеркнул, что такое поведение полиции недопустимо и заявил, что берет всю ответственность за произошедшее на себя.

Напомним, что беспорядки в Миннеаполисе спровоцированы непреднамернным убийством афроамериканца при задержании — мужчина задохнулся. Он говорил полицейским, что ему трудно дышать, но стражи порядка не отреагировали на жалобы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Америку накрыла самая мощная волна крупных банкротств за последние десять лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беспорядки журналист миннеаполис россия США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти на трассе столкнулись восемь машин: лесовозы и легковушки
Пострадавший в Миннеаполисе журналист из России рассказал о своем состоянии
В течение мая саперы ЗВО обнаружили в Петербурге и Ленобласти более 300 ...
В Роспотребнадзоре считают, что Петербург не готов к снятию ограничений
В доме на Кирочной улице приступили к демонтажу уцелевших балконов
В Петербурге задержали двух возможных педофилов, годами издевавшихся над детьми
Трамвай №29 прервал работу из-за аварии на водопроводе
За день в Петербурге активировали свыше 21 тысячи льготных проездных