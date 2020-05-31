Пострадавший в Миннеаполисе журналист из России рассказал о своем состоянии

30 мая в штате Миннесота впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. Фото: pixabay.com

30 мая в штате Миннесота впервые в истории была объявлена полная мобилизация нацгвардии для подавления беспорядков. Фото: pixabay.com

Российский журналист Михаил Тургиев, находившийся в эпицентре беспорядков в американском городе Миннеаполис, пострадал от перцового спрея, который распылили ему в лицо сотрудники полиции.

Пострадавший сотрудник СМИ рассказал о своем самочувствии. По словам Тургиева, сейчас с ним все в порядке, жжение прошло, и на зрении случившееся, к счастью, не отразилось, передают РИА Новости в воскресенье, 31 мая. Отметим, что Михаил — не единственный пострадавший при исполнении рабочих обязанностей журналист. Губернатор Миннеаполиса Тим Уолтц принес извинения представителям СМИ и телеканалов, подчеркнул, что такое поведение полиции недопустимо и заявил, что берет всю ответственность за произошедшее на себя.

Напомним, что беспорядки в Миннеаполисе спровоцированы непреднамернным убийством афроамериканца при задержании — мужчина задохнулся. Он говорил полицейским, что ему трудно дышать, но стражи порядка не отреагировали на жалобы.

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