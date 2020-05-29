США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 года

В Соединенных Штатах пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала самую мощную волну банкротств со времен Великой рецессии 2009 года.

Только за май 2020 года 27 компаний подали заявку на процедуру банкротства, общий размер невыполненных обязательств организаций составляет, как минимум 50 миллионов долларов, передает издание Bloomberg. Разорившиеся компании — не новички рынка, среди них внушительная сеть универмагов J.C. Penney, а также авиакомпании Latam Airlines Group SA и Avianca Holdings.

В целом за текущий год в Америке зарегистрировано 98 фактов банкротства. И ожидается, что пиковый период лишь впереди. Отметим, что коронавирусная пандемия оставила без работы почти 40 млн жителей Соединенных Штатов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в американском городе Миннеаполис беспорядки из-за смерти афроамериканца при задержании достигли чрезвычайного положения.