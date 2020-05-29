Беспорядки в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца привели к режиму ЧС

Беспорядки в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца привели к режиму ЧС
Беспорядки в Миннеаполисе. Фото: instagram.com/fifthlegend

Жители американского Миннеаполиса (штат Миннесота) устроили беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

Как сообщает издание Star Tribune, городской мэр Джейкоб Фрей на несколько дней ввел режим ЧС в городе из-за протестов граждан против полиции. Предполагается, что режим продлится до вечера 31 мая.

Введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства, чтобы обеспечить безопасность жителей города.

Кроме того, местный губернатор Тим Уолз привлек национальную гвардию США к поддержанию порядка.

Протесты в Миннеаполисе начались после того смерти 46-летнего Джорджа Флойда. Во время задержания на улице города один из четверых правоохранителей повалил его на асфальт и давил на шею коленом в течение семи минут, пока тот не потерял сознание. Силовики утверждают, что он сопротивлялся при задержании.

Однако на видео очевидцев, распространенном в интернете, видно, что Флойд был в наручниках и оказывал сопротивления. При этом он неоднократно кричал, что не может дышать. Авторы ролика пытались донести до полицейских, что Флойд умирает, однако полиция не реагировала на их возмущения.

Четверых офицеров, присутсвовавших при задержании, уже уволили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что берлинцы вышли на акцию протеста против карантинных мер.

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