Берлинцы вышли на акцию протеста против карантинных мер

Берлинцы вышли на акцию протеста против карантинных мер
Сотрудники полиции оперативно разогнали группу самых активных участников акции. Фото: pixabay

Более 500 жителей Берлина вышли на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с распространением новой инфекции Covid-19.

Обо всем стало известно сегодня, 2 мая. Как сообщает РИА Новости, по данным местных сотрудников правопорядка, в субботу на акции собралось меньше людей, чем неделю назад. Представитель полиции добавил, что на количество людей могли повлиять погодные условия.

Сегодня стражи порядка Берлина оперативно разогнали группу самых активных участников акции на пересечении улиц Розы Люксембург и Мюнцштрассе. Сотрудники не применяли специальные средства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о новом возможном способе передачи коронавирусной инфекции. Специалисты пришли к выводу, что новый вирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и фекально-орально.

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