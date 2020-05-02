Найден новый возможный способ передачи коронавируса

Ученые полагают, что коронавирус может распространяться посредством так называемых грязных рук. Фото: unsplash.com

Ученые полагают, что коронавирус может распространяться посредством так называемых грязных рук. Фото: unsplash.com

Коронавирус нового типа способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. Это говорит о том, что инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и фекально-орально.

К такому выводу пришли ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета. Исследование опубликовано на портале Eurekalert.

Специалисты проследили, как коронавирус воздействует на модели клеточной культуры кишечника и, как на него реагируют клетки. При добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались. Число инфицированных клеток росло.

Ученые отмечают, что у части зараженных COVID-19 наблюдаются тошнота и диарея. Помимо этого, установлено, что коронавирус может быть обнаружен в стуле человек уже после того, как респираторные симптомы болезни устранены.

Полученные данные указывают на то, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлено более 124 тыс. случаев коронавируса.