В России решили не платить домохозяйкам

Правительство обсуждало вопрос о поддержке домохозяев в виде выплаты МРОТ.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Правительство рассмотрело инициативу, авторы которой предлагали платить домохозяйкам сумму в размере МРОТ каждый месяц. Отмечалось, что некоторые женщины занимаются уборкой, готовят, следят за детьми и пожилыми родителями и занимаются многими другими вещами, за которые им не платят. Предлагалось платить им в случае, если размер среднего дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Законопроект не приняли, потому что правительство не понимает, откуда брать средства. Также не понравились некорректные формулировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Васильев раскритиковал образ «домохозяйки» Елены Яковлевой. Историк моды отметил, что с таким молодым лицом нельзя портить образ такими странными нарядами.