Васильев раскритиковал «домохозяйки» Елены Яковлевой

Васильев раскритиковал &#171;домохозяйки&#187; Елены Яковлевой
Яковлева выглядит молодо в 59 лет. Фото: https://www.instagram.com/e.a.yakovleva777

Историк моды отметил, что с таким молодым лицом нельзя портить образ такими странными нарядами.

Об этом стало известно 12 марта. Обо всем историк моды Александр Васильев рассказал в колонке в журнале «7Дней». Он раскритиковал то, как одевается актриса Елена Яковлева. Васильев написал, что в свои 59 лет звезда выглядит молодо, но ее одежда никуда не годится. Историк моды отмечает, что артистка такого уровня «скатывается до домохозяйки», когда надевает тонкий бесформенный трикотаж.

Васильев надеется, что Яковлева обратит внимание на украшения и интересные детали для гардероба, чтобы освежить образы. Он посоветовал артистке носить побольше зеленых вещей и отказаться от бардовых и свекольных оттенков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова полностью скопировала образ Бородиной. Подписчики посмеялись над телеведущими, которые похожи друг на друга как две капли воды.

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