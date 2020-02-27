Бузова полностью скопировала образ Бородиной

Подписчики посмеялись над телеведущими, которые похожи друг на друга как две капли воды.

Фотографию в новом платье певица и телеведущая Ольга Бузова выложила в своем Instagram-аккаунте. На ней девушка предстала в красном платье с цветочным принтом, на ногах красуются кожаные длинные сапожки, а талию подчеркивает ремень. Многим образ показался стильным, другие вспомнили, что видели такой же у коллеги Бузовой – Ксении Бородиной. Действительно, в профили телеведущей удалось найти снимок в той же одежде, но опубликованный раньше.

«Кто под кого косит? Спасибо «Алиэкспресс»»,

— пишет один из пользователей.

Другие сразу же догадались, в чем дело. Ольга Бузова не копировала коллегу, это ошибка стилистов, которые одевают их перед съемками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мама Ольги Бузовой выглядит моложе, чем она.