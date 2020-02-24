Мама Ольги Бузовой выглядит моложе, чем она

Мама Ольги выглядит как ее младшая сестра. Фото: Instagram Ольги Бузовой.

Мама Ольги выглядит как ее младшая сестра. Фото: Instagram Ольги Бузовой.

Певица выложила фотографию со своей мамой в Instagram.

Трогательный снимок вызвал разные реакции. Кто-то восхитился как молодо выглядит 58-летняя мама Бузовой, а кто-то счел, что Ольга переборщила с фотошопом. Некоторые и вовсе не узнали Ирину Александровну.

«Да это не ее мама. Ее мама выглядит по-другому»

«Как будто фанатка-школьница»

«Маму сильно отфотошопили»

— Пишут комментаторы в Instagram

Ольга же посоветовала подписчикам внимательно посмотреть видео в сторис. Ее мама там выглядит точно так же, как и на выложенной фотографии.

В любом случае, даже, если звезда использовала свои навыки фотошопа, внешности ее мамы в таком возрасте можно только позавидовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга бузова спела о любви, которая оказалась хайпом. После этого фанаты начали переживать за их отношения с Давидом Манукяном.