Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом

Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом
Бузова озадачила поклонников новой песней. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Поклонники считают, что она рассталась с блогером Давидом Манукяном. Тем более что он перестал комментировать ее посты.

Об этом стало известно 22 февраля. Певица Ольга Бузова презентовала отрывок новой песни, в которой поется про любовь, которая оказалась обычны хайпом. Поклонники теперь встревожены, ведь артиста не раз говорила об автобиографичности своих песен. Вероятно, звезда рассталась со своим бойфрендом и теперь обвиняет его в отсутствии искренних чувств к ней.

Фанаты также заметили, что Давид Манукян перестал комментировать посты возлюбленной, хотя до этого он постоянно появлялся в «сториз» и писал любовные послания под снимками. Теперь поклонники переживают, что Ольга Бузова снова осталась одна и никакой свадьбы не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске. Артистка якобы прыгнула в толпу, но ее не поймали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
давид манкуян ольга буз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом
Актриса Милли Бобби Браун пожаловалась на оскорбления в сети
На Стойкости мужчина устроил скандал в магазине
Дзюба получил травму на матче с «Динамо»
Елена Малышева рассказала о самочувствии Дмитрий Диброва
Гендиректор «Сочи» доволен игрой Кокорина
Ветер валит деревья прямо на машины в Петербурге
Самая крупная модель в мире опубликовала фото в белье