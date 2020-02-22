Ольга Бузова спела о любви, которая оказалась хайпом

Поклонники считают, что она рассталась с блогером Давидом Манукяном. Тем более что он перестал комментировать ее посты.

Об этом стало известно 22 февраля. Певица Ольга Бузова презентовала отрывок новой песни, в которой поется про любовь, которая оказалась обычны хайпом. Поклонники теперь встревожены, ведь артиста не раз говорила об автобиографичности своих песен. Вероятно, звезда рассталась со своим бойфрендом и теперь обвиняет его в отсутствии искренних чувств к ней.

Фанаты также заметили, что Давид Манукян перестал комментировать посты возлюбленной, хотя до этого он постоянно появлялся в «сториз» и писал любовные послания под снимками. Теперь поклонники переживают, что Ольга Бузова снова осталась одна и никакой свадьбы не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске. Артистка якобы прыгнула в толпу, но ее не поймали.