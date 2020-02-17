Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

Артистка якобы прыгнула в толпу, но ее не поймали.

Об этом стало известно 17 февраля. Обо всем пишут различные СМИ, ссылаясь на анонимные источники. По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. В результате артистка получила травму – именно поэтому она могла хромать после концерта. При этом нет ни одного доказательства: получается, никто не снял инцидент на видео, либо ничего подобного и не случалось вовсе.

Представитель Ольги Бузовой, Антон Богославкий, комментируя слухи ФАН, подчеркнул, что все в порядке и никто не прыгал со сцены. Он также заверил, что для этого были все возможности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова поздравила Манукяна с Днем всех влюбленных, нарядившись медсестрой.