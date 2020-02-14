Бузова поздравила Манукяна с Днем всех влюбленных, нарядившись медсестрой

Бузова поздравила Манукяна с Днем всех влюбленных, нарядившись медсестрой
Подписчики, как всегда разделились на два лагеря: те, кто поддержал образ Бузовой, и те, кто подверг наряд певицы резкой критике. Фото: Instagram @buzova_86

Телеведущая и певица Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного, 27-летнего видеоблогера Давида Манукяна с Днем святого Валентина, опубликовав фотографию в откровенном костюме медсестры.

В пятницу, 14 февраля, в своем личном Instagram звезда опубликовала пикантное фото: на снимке телеведущая предстает в образе медсестры. Обтягивающее короткое платье с глубоким декольте завершают сетчатые чулки, которые на фото подтягивает певица.

«Тебе понравилось?», — обратилась звезда к своему избраннику. Кроме того, в подписи к чрезвычайно личному снимку Бузова поздравила подписчиков с праздником всех влюбленных и поинтересовалась, как они поздравили своих половинок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с Лолитой Милявской случился аллергический приступ во время пресс-конференции после большого концерта МУЗ-ТВ в Кремле.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
давид манукян день святого Валентина ольга бузова поздравление шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак и Глюкоза снялись обнаженными к Дню святого Валентина
В Ленобласти проходят съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли
«Зенит» стал одним из самых финансово стабильных клубов мира
Бузова поздравила Манукяна с Днем всех влюбленных, нарядившись медсестрой
Парламентарий Ленобласти предложил менять паспорт после 60 лет
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
В Иркутске задержали чиновника, разрешившего китайцам построить отель на ...
На Малоохтинском водитель вышел заменить колесо и попал под машину