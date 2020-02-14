Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Во время пресс-конференции в рамках масштабного концерта МУЗ-ТВ в Кремле, у 56-летней Лолиты Милявской случился серьезный аллергический приступ.

Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля. Артистка отвечала на вопросы журналистов, а затем внезапно сильно закашлялась. Она объяснила, что это аллергическая реакция на химический дым на сцене. Лолита попыталась купировать приступ с помощью воды, однако кашель лишь усиливался.

Певице пришлось прервать интервью и отправиться в гримерную. Однако по пути туда самочувствие Лолиты ухудшилось, и она едва не упала. Поддерживаемая помощниками, артистка несколько минут провела на лестнице в фойе. К счастью, под рукой оказались таблетки от аллергии.

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