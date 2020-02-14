Ангелина Вовк пришла в московский ЗАГС с молодым возлюбленным

Ангелина Вовк пришла в московский ЗАГС с молодым возлюбленным
Куницын встретил Ангелину Михайловну у дверей Грибоедовского ЗАГСа. Фото: Instagram @angelina_vovk

В преддверии Дня всех влюбленных 77-летняя телеведущая и актриса Ангелина Вовк пришла в столичный ЗАГС с молодым избранником.

Новым возлюбленным звезды театра и кино стал историк музыки Михаил Куницын. В холле главного дворца бракосочетаний Москвы, Грибоедовского ЗАГСа №1, пара записала видеообращение, которое опубликовала в своем личном Instagram.

В коротком ролике Вовк рассказала, что в этом же ЗАГСе выходила замуж за своего первого мужа, директора Центрального телевидения СССР, Геннадия Черткова, союзе с которым продержался 16 лет. Отметим, что цель своего нынешнего визита в дворец бракосочетания артистка раскрывать не стала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Анастасия Волочкова намекнула о грядущей свадьбе. Между тем, балерина по-прежнему не раскрывает личность своего возлюбленного.

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Ангелина Вовк пришла в московский ЗАГС с молодым возлюбленным
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