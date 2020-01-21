Волочкова выходит замуж за тайного возлюбленного

Балерина заверила, что торжество состоится в 2020 году, но до сих пор не сказала, в кого так страстно влюблена.

Об этом стало известно 21 января. Обо всем сообщает портал «СтарХит». Балерина Анастасия Волочкова в свой день рождения поделилась с поклонниками важной информацией – она собирается выходить замуж в 2020 году. Балерине не сказала, когда именно состоится свадьбу, но заверила, что дата будет красивой. Также танцовщица держит в секрете имя избранника – про него она говорит, что он красивый, стройный и никогда не был женат.

Волочкова подчеркнула, что не собирается в ближайшем будущем становится мамой во второй раз. Напоминаем, что балерина никогда не состояла в официальном браке, хотя у нее было несколько постоянных партнеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники высмеяли фото Волочковой топлес. Под снимком звезда высказала мнение относительно своих злопыхателей: «Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное», — заявила Волочкова.