Поклонники высмеяли фото Волочковой топлес

Эпатажная балерина отправилась в отпуск в Таиланд. Купаясь в океане, звезда порадовала фанатов крайне откровенным снимком: Волочкова поделилась фотографией топлес.

Балерина опубликовала фото в своем личном Instagram-аккаунте в среду, 8 января. Под снимком звезда высказала мнение относительно своих злопыхателей: «Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное», — заявила Волочкова.

Однако многочисленные подписчики остались недовольны таким выпадом, отметив, что Волочкова просто пытается «хайпануть», то есть привлечь к себе внимание. Некоторые комментаторы удивились: «Шесть лет чтобы на шпагат сесть? И это все, что она умеет?»

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