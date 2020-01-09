4-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой засняла маму в бикини

4-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Фото: Instagram @klimovagram

Актриса отправилась отдохнуть на Бали вместе с маленькой дочерью и тремя старшими детьми. Четырехлетняя малышка засняла маму, загорающую в бикини, на видео.

41-летняя звезда кино и сериалов Екатерина Климова поделилась забавным роликом в своем официальном Instagram-аккаунте во вторник, 6 января. На кадрах девочка стоит возле бассейна в маминых солнцезащитных очках, непринужденно разговаривая с ней.

Однако спустя некоторое время дочка актрисы забирает телефон и начинает снимать маму. Интернет-пользователи отмечают, что, несмотря на возраст, Екатерина в отличной физической форме и выглядит очень юной. Комментаторы также восхищаются красотой маленькой Беллы, ведущей съемку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дочь Леонида Якубовича, Варвара опубликовала откровенный снимок из ванной.

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