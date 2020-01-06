Дочь Якубовича философствовала голой в ванной

Девушка призвала людей не грустить, когда ожидания и реальность не совпадают.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Снимок в ванной Варвара, студентка МГИМО и дочка ведущего «Поле Чудес», опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке она лежит в розовой воде абсолютно голая. Девушка написала, что многие ожидают слишком многого, а потом разочаровываются.

«Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу»,

— считает Варвара.

Девушка напомнила, что любую ошибку можно исправить. Они помогают стать лучше, главное – делать шаги на пути к саморазвитию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-супруга Пескова снялась голой в ванне. Она поразила подписчиков своей прекрасной формой. Сама женщина заверила, что чувствует себя сексуальной.