Экс-супруга Пескова снялась голой в ванне

Она поразила подписчиков своей прекрасной формой. Сама женщина заверила, что чувствует себя сексуальной.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте Екатерины Солоцинской, бывшей супруги пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова. На ней женщина запечатлена в ванной без одежды. В своем посте Екатерина объяснила, что готова поспорить с Ксенией Собчак, которая запретила женщинам после 40 демонстрировать фигуру.

Солоцинская убеждена, что у телеведущей слишком много времени на то, что быть осуждать людей и говорить им, как жить.

«Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным»,

— написала она.

Напоминаем, что Песков познакомился с экс-супругой, когда ей было всего 14. Они дождались ее совершеннолетий и поженились. В браке родились трое детей.

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