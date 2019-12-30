Кудрявцева показала грудь после операции: «Нет у нас ананасов»

Кудрявцева показала грудь после операции: &#171;Нет у нас ананасов&#187;
Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Телеведущая принимает обезболивающие, чтобы прийти в себя и делится подробностями с подписчиками.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Недавно она удалила лопнувший имплант – после операции грудь звезды начала выглядеть иначе.

«Ну нет у нас ананасов»,

— прокомментировала она изменения.

Кудрявцева призналась, что имплант лопнул еще несколько лет назад, поэтому силикон успел «залезть» в подмышку, в плечо, во все ткани. Врачам пришлось «выскребать» его, передает «Пятый канал».

Кудряацева призналась, что чувствует себя не очень хорошо – ей нужно пить обезболивающее, а рядом дежурит медсестра. Риск заражения все еще сохраняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта. В подписи к публикации Кудрявцева отметила, что не хочет никого запугивать, а лишь пытается предостеречь девушек, решившихся на пластическую операцию или раздумывающих над ней.

грудь лера кудрявцева
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Кудрявцева показала грудь после операции: «Нет у нас ананасов»
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