Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая не так давно была экстренно прооперирована из-за разорвавшегося импланта в груди, показала фото силиконовой вставки, дабы предупредить остальных женщин.
В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта. В подписи к публикации Кудрявцева отметила, что не хочет никого запугивать, а лишь пытается предостеречь девушек, решившихся на пластическую операцию или раздумывающих над ней.
Телеведущая отметила, что импланты не бывают «безопасными» и призвала тщательно проверять свое здоровье, так как, в её случае, порванный имплант никоим образом не давал о себе знать.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леру Кудрявцеву экстренно положили в больницу после того как она сделала МРТ с контрастным веществом. Выяснилось, что некачественный имплант в течение пяти-шести лет протекал «куда только можно было затечь».