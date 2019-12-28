Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта

"15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости", - поделилась телеведущая. Фото: Instagram @leratv

"15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости", - поделилась телеведущая. Фото: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая не так давно была экстренно прооперирована из-за разорвавшегося импланта в груди, показала фото силиконовой вставки, дабы предупредить остальных женщин.

В субботу, 28 декабря, в своем официальном аккаунте в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию порванного грудного импланта. В подписи к публикации Кудрявцева отметила, что не хочет никого запугивать, а лишь пытается предостеречь девушек, решившихся на пластическую операцию или раздумывающих над ней.

Телеведущая отметила, что импланты не бывают «безопасными» и призвала тщательно проверять свое здоровье, так как, в её случае, порванный имплант никоим образом не давал о себе знать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леру Кудрявцеву экстренно положили в больницу после того как она сделала МРТ с контрастным веществом. Выяснилось, что некачественный имплант в течение пяти-шести лет протекал «куда только можно было затечь».