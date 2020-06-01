Петербуржцы перестали соблюдать режим самоизоляции

Индекс рухнул до 1 балла, чего еще не было.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». На данный момент улицы Санкт-Петербурга оживлены, как никогда, несмотря на введенный режим самоизоляции. Индекс опустился до одного балла, что было бы хорошо в обычное время, но не во время пандемии коронавируса. Это значит, что в Северной столице мало кому сидится дома –все спешат по делам и устали находиться в четырех стенах.

Впрочем, в других городах-миллионниках ситуация не многим лучше. Лучше всего режим соблюдают жители Красноярска, на втором месте Новосибирск, тройку лидеров замыкает Омск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал антилидером по воскресному индексу самоизоляции. В течение дня в Северной столице индекс самоизоляции не опускался ниже 2,7 баллов, что можно счесть неплохим показателем, учитывая, что в будние дни загруженность улиц оценивается, в среднем, на балл ниже.