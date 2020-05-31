Петербург стал антилидером по воскресному индексу самоизоляции

В последний день весны россияне, в целом, достаточно осмотрительно расходятся по домам уже к 19:00. Тем не менее, петербуржцы делают это неохотнее жителей других городов.

В течение дня в Северной столице индекс самоизоляции не опускался ниже 2,7 баллов, что можно счесть неплохим показателем, учитывая, что в будние дни загруженность улиц оценивается, в среднем, на балл ниже. Однако по состоянию на 19:00 Санкт-Петербург самоизолируется хуже других крупных городов.

Так, в Москве индекс достигает 3,5 баллов, в Нижнем Новгороде и вовсе 3,7 баллов. Самара, Казань, Ростов-на-Дону близки к Петербургу — Северная столица отличается самым низким показателем в 3,1 балла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром показатели индекса в городе на Неве были куда более оптимистичными: воскресное начало дня петербуржцы решили провести дома.