Комздрав Петербурга рассказал о девяти новых жертвах COVID-19

В общей сложности, за время пандемии в Петербурге скончалось 213 человек. Фото: pixabay.com

В общей сложности, за время пандемии в Петербурге скончалось 213 человек. Фото: pixabay.com

В Комитете по здравоохранению Северной столицы рассказали о новых жертвах коронавирусной инфекции среди горожан: троих мужчинах и шестерых женщинах.

Городская комиссия по летальным исходам подтвердила, что двусторонняя пневмония, спровоцированная инфекцией COVID-19, стала причиной смерти девяти петербуржцев, среди которых шесть женщин и трое мужчин. По информаци комиссии, погибшим женщинам было от 48 до 83 лет, мужчинам — от 56 до 78.

Среди сопутствующих заболеваний у умерших были гипертония, ожирение, сахарный диабет, кардиосклероз и многие другие недуги. Отметим, что на «расследование» комиссии было направлено 15 случаев, лишь в девяти из которых коронавирус признали причиной смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам премьер-министра Мишустина, пандемия в России идет на спад.