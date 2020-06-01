Мишустин объявил о постепенном спаде пандемии

Он призвал россиян не радоваться слишком бурно.

Об этом стало известно сегодня, 1июня. Обо всем премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что пандемия коронавируса идет на спад, статистика становится лучше, так что есть повод для осторожного оптимизма. Мишустин отметил, что прирост заболеваемости не превышает 2,3% и это – хороший результат. Уже сейчас в 19 регионах страны постепенно снимаются ограничения, в 25 только готовятся к этому.

Мишустин заверил, что власти следят за ситуацией и стараются делать все, чтобы регулировать важные вопросы. Под контролем, например, выпуск средств индивидуальной защиты – за сутки в России выпускается 9 миллионов масок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще 52 случая коронавируса выявили в Ленобласти. Таким образом, за все время пандемии в регионе число заражений достигло 2875.