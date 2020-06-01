Еще 52 случая коронавируса выявили в Ленобласти

Еще 52 случая коронавируса выявили в Ленобласти
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: gov.spb.ru

За минувшие сутки в Ленинградской области заражение новым типом коронавируса подтвердили у 52 местных жителей.

Согласно последним данным областного оперативного штаба на понедельник, 1 июня, новые случаи инфицирования коронавирусом выявили в десяти районах Ленобласти.

Так, коронавирус был подтвержден у жителей следующих районов: Бокситогорский (Пикалево), Волосовский (Извара, Заполье, Большая Вруда), Всеволожский (Всеволожск, Мурино, Кудрово, Щербинка), Выборгский (Выборг, Кировские дачи), Гатчинский (Гатчина, Никольское, Войсковицы, Пудомяги, Елизаветино), Приозерский (Приозерск, Сосново), Тосненский (Тосно, Тельмана, Федоровское, Ушаки, Радофинниково), а также в Сланцах и Тихвине.

Таким образом, за все время пандемии в Ленобласти число заражений достигло 2875.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали хакеров, взламывающих автозаправки
Еще 52 случая коронавируса выявили в Ленобласти
Петербургские таможенники остановили контрабанду антиквариата из Евросоюза
Петербуржцы смогут летать экономно в Ставрополь
В Ленобласти санавиация спасла жизни двум детям
На Металлистов утром произошло смертельное ДТП
Еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге
Медики пожаловались на нехватку защитных средств