Еще 52 случая коронавируса выявили в Ленобласти

За минувшие сутки в Ленинградской области заражение новым типом коронавируса подтвердили у 52 местных жителей.

Согласно последним данным областного оперативного штаба на понедельник, 1 июня, новые случаи инфицирования коронавирусом выявили в десяти районах Ленобласти.

Так, коронавирус был подтвержден у жителей следующих районов: Бокситогорский (Пикалево), Волосовский (Извара, Заполье, Большая Вруда), Всеволожский (Всеволожск, Мурино, Кудрово, Щербинка), Выборгский (Выборг, Кировские дачи), Гатчинский (Гатчина, Никольское, Войсковицы, Пудомяги, Елизаветино), Приозерский (Приозерск, Сосново), Тосненский (Тосно, Тельмана, Федоровское, Ушаки, Радофинниково), а также в Сланцах и Тихвине.

Таким образом, за все время пандемии в Ленобласти число заражений достигло 2875.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге.