Еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали девять новых смертей от коронавирусной инфекции.

Согласно данным городского оперативного штаба на утро понедельника, 1 июня, за 31 мая в Петербурге диагноз коронавирус поставили 364 людям. Все за время пандемии в городе инфицировалось 16 тыс. 313 человек.

Общее число летальных исходов среди жителей Петербурга достигло 213, включая последние девять смертей. Выздоровели и выписались из больниц 5 тыс. 748 человек — они сдали отрицательные тесты на коронавирус.

По всей России за день было зафиксировано 162 летальных случая коронавируса. За весь период пандемии скончалось 4 тыс. 855 зараженных россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 4,6 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.