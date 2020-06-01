Еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге

Еще девять человек стали жертвами коронавируса в Петербурге
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали девять новых смертей от коронавирусной инфекции.

Согласно данным городского оперативного штаба на утро понедельника, 1 июня, за 31 мая в Петербурге диагноз коронавирус поставили 364 людям. Все за время пандемии в городе инфицировалось 16 тыс. 313 человек.

Общее число летальных исходов среди жителей Петербурга достигло 213, включая последние девять смертей. Выздоровели и выписались из больниц 5 тыс. 748 человек — они сдали отрицательные тесты на коронавирус.

По всей России за день было зафиксировано 162 летальных случая коронавируса. За весь период пандемии скончалось 4 тыс. 855 зараженных россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 4,6 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки.

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