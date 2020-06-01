Более 4,6 тыс. петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

За предыдущие сутки в Северной столице стали известны результаты тестов на коронавирус 4663 человек. Число положительных тестов пока неизвестно.

Как сообщает петербургский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по данным на понедельник, 1 июня, на карантине остаются 3785 человек, из которых 296 размещены в обсерваторе, 880 находятся на самоизоляции, а 2609 — контактные.

За минувшие сутки Единая региональная справочная служба по вопросам о COVID-19 обработала 851 вызов. Еще 460 звонков поступило на службу 112.

За помощью к волонтерам обратились 110 человек. С конца марта на портале #мывместе зарегистрировались более 4,3 тыс. волонтеров, аккредитовано три тысячи. Добровольцы выполнили уже 18,5 тыс. заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут вырасти сроки тестирования на коронавирус.