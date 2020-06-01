В Смольном представили расширенный список отраслей, пострадавших от коронавируса

По упрощенной системе налогообложения объем выпадающих доходов бюджета составит около 2,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей по авансовым платежам. Фото: pixabay.com

По упрощенной системе налогообложения объем выпадающих доходов бюджета составит около 2,4 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда рублей по авансовым платежам. Фото: pixabay.com

Теперь перечень пострадавших предприятий пополнят те, что занимаются производственной и научно-исследовательской деятельностью.

Соответствующий законопроект в понедельник, 1 июня, одобрили на правительственном заседании в Смольном. Согласно документу, на государственную поддержку могут рассчитывать производственные и научно-исследовательские предприятия. По сведениям председателя городского комитета по финансам Алексея Корабельникова, таких в Петербурге 43 тысячи.

При этом 7,5 тысяч из них в 2019 году воспользовались упрощенной системой налогообложения. Пострадавшие организации смогут получить налоговые льготы за отчетные периоды текущего года: это коснется имущественного, земельного и транспортного налогов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские власти решили не поддерживать домохозяек.