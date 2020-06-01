В Смольном представили расширенный список отраслей, пострадавших от коронавируса

Теперь перечень пострадавших предприятий пополнят те, что занимаются производственной и научно-исследовательской деятельностью.
Соответствующий законопроект в понедельник, 1 июня, одобрили на правительственном заседании в Смольном. Согласно документу, на государственную поддержку могут рассчитывать производственные и научно-исследовательские предприятия. По сведениям председателя городского комитета по финансам Алексея Корабельникова, таких в Петербурге 43 тысячи.
При этом 7,5 тысяч из них в 2019 году воспользовались упрощенной системой налогообложения. Пострадавшие организации смогут получить налоговые льготы за отчетные периоды текущего года: это коснется имущественного, земельного и транспортного налогов.
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