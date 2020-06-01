Итальянский врач заявил о снижении активности коронавируса в стране

Главный врач миланской больницы Сан-Рафаэле Альберто Зангрильо заявил, что активность коронавируса в целом по Италии заметно снижается.

По словам медика, в последнее время в клинических материалах пациентов с коронавирусной инфекцией отмечают пониженное число клеток SARS-CoV-2, а значит и вирусная нагрузка становится меньше. Такие выводы сделали по итогам мазков, взятых на за последние десять дней.

При этом один-два месяца назад показатели были гораздо печальнее, отмечает врач. Об этом он рассказал в эфире телеканала RAI Television. Зангрильо также ставит под сомнение вероятность возникновения второй вспышки эпидемии в Италии и призывает сограждан не паниковать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 июня, Италия, возможно, откроет границы. Правда, пока непонятно, распространится ли это на россиян.