Италия ждет российских туристов с 15 июня

Италия ждет российских туристов с 15 июня
Флаг Италии. Фото: pixabay

Пока что власти не приняли решение по поводу открытия границ, так что непонятно, смогут ли россияне поехать куда-то.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано. Он отметил, что в Италии надеются на открытие границ Евросоюза для туристов, а также в стране ждут россиян у себя в гостях. Терраччано убежден, что если власти государств не сделают все возможное для безопасного передвижения, то никто никуда не поедет, а это плохо скажется на экономике.

Посол подчеркнул, что власти не собираются вводить обязательные медицинские справки для въезда в страну. Всех примут без ограничений, но про меры предосторожности тоже не забудут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последние российские военные вылетели из Италии. На борту самолета находилась группа из 13 военных и одной единицы спецтехники. Этот рейс стал последним по доставке российских специалистов на территорию РФ.

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