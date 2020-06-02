В Китае за сутки зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом
Вспышка заражения новым штаммом коронавируса зародилась в китайском городе Ухань. Фото: pixabay.com

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом, все – ввозные. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас 83 022 зараженных коронавирусом, вылечились 78 315 пациентов, 4634 человек умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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