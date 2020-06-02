В Мексике за сутки 237 человек умерли от COVID-19

В Мексике за сутки 237 человек умерли от COVID-19
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Мексике число умерших от коронавируса достигло 10 167, общее число выявленных заражений выросло до 93 435, сообщает минздрав страны.

За сутки минздрав лабораторно подтвердил 237 случаев COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 851 летальный случай исследуется как подозрительный.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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