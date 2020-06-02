Черчесов высказался об увольнении Семина

Черчесов высказался об увольнении Семина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов .Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал увольнение Юрия Семина с поста наставника «Локомотива».

«Не хочу говорить банальности. Не могу быть адвокатом или судьей. Но есть эмоциональная составляющая. Юрий Павлович сыграл большую роль в моей карьере как вратаря», — рассказал он в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, клуб не стал продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Он был вынужден покинуть клуб 1 июня, на смену российскому специалисту придет серб Марко Николич.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Семин покидает клуб из-за решения совета директоров, который решил не продлевать контракт. Свое решение «Локомотив» пока никак не комментировал, сам спортсмен ответил на новость коротко. Он не сказал, что планирует делать дальше.

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Черчесов высказался об увольнении Семина
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