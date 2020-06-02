В Петербурге 2 июня ожидается до плюс 18 градусов

Во вторник, 2 июня, в Петербурге ожидается небольшая облачность без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет северо-восточным и восточным. Его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +5 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Неблагоприятные метеорологические явления не ожидаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.