Синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны

После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно. Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус рассказал, какие могут быть варианты.

Синоптик отметил, что конец календарной и фактической зимы все же будет различаться: сейчас в Северную столицу придут морозы, пусть и не очень сильные, и даже выпадет снег. С приходом весны все же немного потеплеет: уже 1 марта воздух прогреется до +2, однако ночная температура воздуха останется минусовой.

Первая неделя марта обещает быть облачной и не порадует петербуржцев заморозками. Однако Леус обнадежил жителей города на Неве, рассказав, что аномального холодного лета после аномального теплой зимы можно не ждать. Вероятнее всего, летняя погода будет стандартной, возможно даже немного теплее обычного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду петербуржцев ждет облачность и мокрый снег.