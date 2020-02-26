Петербуржцев ждут гололед и мокрый снег

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 26 февраля, петербуржцев ждет облачная погода. Местами ожидается небольшой мокрый снег.

Такие капризы погоды в городе за четыре дня до наступления весны связаны с тем, что Петербург окажется на северо-востоке циклона, сообщил ведущий специалист «Центр ФОБОС» на своей странице в Facebook.

Температура воздуха не повысится выше одного градуса тепла. Кроме того, возможны заморозки до минус одного. Пройдут небольшие осадки в виде снега.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.