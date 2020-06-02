На Сахалине за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом

На Сахалине за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

на Сахалине за прошедшие сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом, общее число больных выросло до 145.

«Итого, на 2 июня в Сахалинской области 145 случаев заболевания, 60 выписано с выздоровлением, 85 продолжают лечение», — губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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