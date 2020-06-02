В Германии за сутки зафиксировали 213 случаев заражения коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки выявили 213 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 182 028 случаев заражения, скончались 8522 пациента с COVID-19, более 166,4 тысячи выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.