В Петербурге утром индекс самоизоляции опустился до 3,2

Жители Северной столицы начали выходить с самого утра во вторник. При этом большинство петербуржцев остаются дома.

Так, сегодня, 2 июня, к 8 часам утра индекс самоизоляции составил 3,2 балла. Показатель стремительно снижается. В 6:00 соответствующий индекс составлял 4,3 балла, в 5:00 — 4,6 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карт», до ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 индекс самоизоляции в Петербурге в аналогичный период составлял 1,5 балла.

Напомним, Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве сегодня ожидается до плюс 18 градусов. Осадки не прогнозируются, ожидается небольшая облачность.